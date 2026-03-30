Un experto holandés 'descubre' un Rembrandt auténtico que se creía copia de un seguidor

Se trata de la obra 'Viejo con cadena de oro', parte de la colección del Arts Institute de Chicago (EE.UU.) y que actualmente se expone en esa ciudad junto a esa supuesta 'copia británica', de tamaño ligeramente menor y que procede de la colección privada del empresario de Cambridge sir Francis Newman.

El experto Gary Schwartz, entrevistado por 'The Guardian', sostiene ahora que el trazo de las pinceladas, prácticamente idéntico, permite suponer que fue obra del mismo Rembrandt, dado que en aquel tiempo las copias de las obras originales eran una práctica corriente, a veces por parte de los aprendices, pero otras muchas de los mismos artistas.

Y añade que esta copia era muy probablemente encargo de un cliente: "Si Rembrand tuvo un cliente para una réplica de este atractivo 'Viejo', ¿cuál sería la forma más efectiva y eficiente de hacerla? ¿Encargarla a un alumno, cuyo trabajo necesitaría correcciones -y la pintura de Newman no muestra señales de correcciones- o retomar todos los pasos que acababa de dar, cuando estaban frescos en su mente?".

El cuadro en cuestión fue durante mucho tiempo considerado un 'Rembrandt' auténtico y fue adquirido por el abuelo de Francis Newman por una suma muy alta en 1898, "es decir, fue tomado muy en serio en aquella época".

El hecho de que fuera luego atribuido a un discípulo se debió no a la calidad de la pintura, sino a que en 1912 apareció otro ejemplar (el de Chicago) y un respetado experto alemán zanjó entonces que el lienzo británico era "una inteligente reproducción", pero no ofreció las razones de su conclusión, recuerda hoy Schwartz.

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El Arts Insitute de Chicago ha sometido las dos obras a rayos X e infrarrojos, escáneres y estudios de pigmentos, y privilegia la tesis de una copia de un aprendiz, pero reconoce que "las investigaciones sobre la autoría y el propósito de las copias sigue evolucionando".