Un miembro del Gobierno portugués irá a Venezuela para reunirse con titular de Exteriores

Según su agenda, Sousa tiene previsto celebrar mañana un encuentro con el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, para acto seguido mantener una reunión con familiares de seis detenidos luso-venezolanos.

Mañana también tiene programado verse con profesores de lengua portuguesa en el país latinoamericano y luego visitará la embajada de Portugal en Caracas.

Entre el miércoles y el jueves, Sousa acudirá a los consulados de Portugal en la capital, Aragua y Valencia, además de ir al Centro Marítimo de Venezuela y recorrer instalaciones de la comunidad lusa en esos tres puntos.

El viernes, Sousa cerrará su viaje con un encuentro con "la oposición político-partidaria", como indica su agenda sin dar más detalles, aparte de recorrer el Santuario de Fátima de Los Teques.

Entre el 19 y el 22 de marzo, visitó Venezuela el secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, cuyo viaje se centró en la situación de los presos lusos y se reunió con miembros de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo.

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Ante la situación en Venezuela, el Gobierno de centroderecha del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y la estabilidad para el país.