Un tribunal local reabre un caso contra Bélgica por inacción ante el genocidio de Gaza

La acción legal, interpuesta por las ONG belgas Derecho por Gaza, la Asociación Belgo-Palestina y la Coordinación Nacional de Acción para la Paz y la Democracia, llega hoy a esta nueva etapa ante los tribunales tras la sentencia desfavorable del pasado 16 de marzo de una corte francófona de Bruselas.

Las organizaciones civiles calificaron esta decisión de reabrir el caso de "histórica" y celebraron que el tribunal se declarase competente para examinar si Bélgica actuó de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional "para prevenir la comisión de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves" de derechos humanos.

La demanda tenía por objeto obtener una orden judicial que obligara a Bélgica a adoptar "urgentemente" el cierre del espacio aéreo belga al transporte de armas y equipo militar, la prohibición de intercambios comerciales e inversiones con los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y la denuncia o suspensión por parte de Bélgica del acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

El tiempo que pasó entre una decisión de la Corte Penal Internacional sobre Israel y la aprobación de medidas por parte de Bélgica es lo que esgrimen las organizaciones civiles para concluir que el Estado belga incumplió sus obligaciones legales.

Los magistrados mencionaron en el fallo que el Tribunal de La Haya instó el 26 de enero de 2024 a "todos los Estados" signatarios del derecho internacional humanitario a "prevenir" la comisión de un genocidio, un llamamiento que reiteró en las sucesivas órdenes del 28 de marzo y del 24 de mayo.

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Destacaron a continuación que un año después, el 23 de mayo de 2025, el Estado belga "invitó a las autoridades regionales a revisar" las exportaciones de armas a Israel y a la Cisjordania ocupada.

Pero no fue hasta el 18 de enero de 2026 cuando se aprobó el Real Decreto que prohibía el uso del espacio aéreo nacional para el transporte de armas y equipo militar desde Bélgica a Israel y los territorios palestinos, así como el sobrevuelo sobre ese espacio para esos fines.

Droit pour Gaza, una de las organizaciones demandantes, declaró este lunes a EFE que la sentencia pone de manifiesto que el Estado belga "no hizo lo razonablemente posible para prevenir y detener los crímenes de Israel" y confían en que pueda sentar "un precedente" que vaya más allá de Bélgica.

Asimismo, las organizaciones contemplan la posibilidad de que el tribunal remita al Tribunal de Justicia de la UE una decisión prejudicial relativa al régimen de autorizaciones para la exportación de esas mercancías.