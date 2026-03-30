Una delegación del Parlamento Europeo visita Taiwán para reunirse con el presidente isleño

La comitiva, encabezada por la presidenta de la comisión, la eurodiputada alemana Marie-Agnes Strack-Zimmermann, también visitará el Parlamento local, el Ministerio de Defensa Nacional y la base naval de Zuoying (sur de Taiwán), además de otras instituciones, según un comunicado de la Cancillería taiwanesa.

Durante su estancia, que se prolongará hasta el 2 de abril, el grupo mantendrá encuentros con representantes de los sectores público, privado y académico de Taiwán para abordar asuntos como el suministro de armamento, la protección de cables submarinos, la lucha contra la desinformación y la "resiliencia" en materia de defensa, de acuerdo al texto oficial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su "sincero agradecimiento" al Parlamento Europeo por su "respaldo sostenido" a Taiwán mediante "acciones concretas", y aseguró que la isla seguirá profundizando la cooperación y los intercambios con dicha institución sobre la base de la "sólida amistad existente".

La delegación está conformada por otros cinco legisladores del Parlamento Europeo: los españoles Nicolás Pascual de la Parte y José Cepeda, el estonio Urmas Paet, el letón Mārtiņš Staķis y el griego Nikolas Farantouris.

Esta visita coincide desde este martes con el viaje a China de un grupo de eurodiputados de la comisión de Mercado Interior de la Eurocámara, en lo que supone el primer desplazamiento de legisladores europeos al gigante asiático en ocho años.

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Taiwán no mantiene relaciones diplomáticas formales con ningún Estado europeo, salvo el Vaticano, pero en los últimos años ha profundizado sus vínculos con varios países de la zona pese a la abierta oposición de China, que considera a la isla autogobernada como "parte inalienable" de su territorio.