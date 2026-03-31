A subasta una hoja mecanografiada de Dylan con la letra del tema 'I'm Not There'

"Tras conversaciones con destacados coleccionistas de Dylan, se cree que este es un borrador de trabajo extremadamente raro de la que se considera como una de las mejores composiciones de Dylan", destacó Omega Auctions en la descripción del artículo.

El folio, parcialmente rasgado, fue descubierto hace poco dentro de la primera edición de un libro de Allen Ginsberg ('Ankor Wat') que perteneció a Sally Grossman, esposa del primer mánager de Dylan, Albert Grossman, y amiga cercana del cantautor, explicó la casa de subastas.

El libro fue un regalo que el propio Ginsberg hizo a Grossman en 1969 y formaba parte de la colección de obras que ésta dejó tras su muerte en 2021 a un librero.

Según Omega, es "probable" que la hoja mecanografiada por Dylan con la letra de la canción haya permanecido oculta en el libro durante años, "hasta que cayó mientras lo ojeaba el vendedor".

Dylan compuso y grabó más de 100 canciones, entre ellas 'I'm not there', con el grupo canadiense 'The Band' durante el verano de 1967 en Nueva York, y varias de ellas se publicaron en una colección limitada ocho años después.

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No obstante, el tema 'I'm Not There' no llegó a ver la luz hasta 2007, como parte de la banda sonora de la película sobre Dylan, del mismo nombre, que dirigió Todd Haynes, lo que la ha convertido en una de las favoritas de los fans.

Además de este folio rasgado, Omega sacará a subasta el próximo 21 de abril otros lotes relacionados con la música entre los que incluye las letras manuscritas del álbum 'Black or White' de Michael Jackson y un archivo relacionado con el desarrollo del disco 'OK Computer' de Radiohead.