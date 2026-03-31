Acusan a Orbán de usar los servicios secretos para influir en las elecciones de abril

El caso comenzó en el verano de 2025, cuando la policía húngara registró el domicilio de Dániel Hrabóczki, un joven especialista informático de 19 años que trabajaba para Tisza, la formación opositora que lidera las encuestas.

La operación policial se habría iniciado con una denuncia por un supuesto caso de pedofilia, aunque Hrabóczki denuncia que fue un cargo falso con el objetivo de interrogarlo para comprometer al partido opositor.

En la operación, en la que participaron los servicios de inteligencia, algo inusual para casos de criminalidad común, no se encontró ningún material incriminatorio en los equipos informáticos intervenidos.

Hrabóczki concedió anoche una entrevista al portal 444.hu que acumula más de un millón de visualizaciones en 24 horas en un país de poco más de 9,5 millones de habitantes.

Según el líder de Tisza, Péter Magyar, el Gobierno de Orbán buscaba acabar con su formación antes de las elecciones, utilizando de manera ilegal los servicios de inteligencia.

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Hrabóczki explicó en la entrevista que durante la operación fue contactado por un individuo que se identificó como 'Theo', supuesto miembro de la contrainteligencia húngara, quien le advirtió que en su interrogatorio intentarían obtener declaraciones para incriminar a Tisza.

Otra persona, conocida como 'Henry', habría intentado reclutarlo como informante ofreciéndole dinero y otros incentivos, algo que él relató a sus compañeros de partido.

El joven informático aseguró que los agentes buscaban vincular al Tisza con Ucrania, un argumento central en la campaña de Orbán, que acusa a Kiev de financiar a la oposición y de querer influir en las elecciones.

Posteriormente, el Gobierno difundió un vídeo en el que Hrabóczki supuestamente reconocía durante el interrogatorio haber espiado para Ucrania, algo que él ha desmentido.

Tisza lidera de forma clara los sondeos a menos de dos semanas de las elecciones, con una ventaja de hasta 20 puntos sobre el partido de Orbán, que gobierna Hungría desde 2010 con mayoría absoluta.

Este caso se suma a otras denuncias de espionaje digital del Gobierno, que en 2023 fue acusado de usar programas como Pegasus para vigilar a opositores y periodistas, algo que el Ejecutivo sigue negando.