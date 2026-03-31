Al menos cuatro lesionados tras explosión por gas en un edificio de la Ciudad de México

Los hechos ocurrieron en el edificio Rébsamen, en la alcaldía Benito Juárez, un inmueble que ya había presentado afectaciones tras los sismos.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas con afectaciones en alrededor del 10 % de su cuerpo.

Según las investigaciones, la explosión se registró al interior de un departamento y provocó daños en vidrios y cancelería del edificio.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México evacuó a unas 50 personas del inmueble y de predios aledaños, además de acordonar la zona para evitar riesgos.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el inmueble presenta riesgos tras la explosión, por lo que se realizan evaluaciones para determinar su estado.

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"Los vecinos no van a poder pasar la noche en este lugar", dijo Urzúa, en una entrevista con medios.

Ante esta situación, indicó que la alcaldía ofreció trasladar a los vecinos a hoteles para que puedan pernoctar mientras continúan las revisiones del edificio.

Urzúa detalló que no hay afectaciones estructurales en los departamentos.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para determinar las causas del incidente, mientras que autoridades capitalinas señalaron que la explosión habría sido provocada por acumulación de gas.