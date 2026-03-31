Alemania lamenta la decisión israelí sobre la pena de muerte por ahorcamiento

"Comprensiblemente Israel ha actuado con firmeza contra el terrorismo tras el 7 de octubre. Sin embargo, el Gobierno alemán observa con gran preocupación la ley aprobada la víspera" por el pleno de la Néset, señaló el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, en un comunicado.

"Por un lado, el rechazo de la pena de muerte es un principio fundamental de la política alemana. Por otro, al Gobierno le preocupa que una ley de este tipo probablemente sea aplicada exclusivamente a los palestinos en los territorios palestinos. Por ello, lamenta la decisión de la Knéset y no puede aprobarla", añadió.

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó el lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.

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Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.