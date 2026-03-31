Bachelet afirma que existe “voluntad” para que una mujer sea secretaria general de la ONU

"Existe una voluntad de un grupo de países, de mujeres sobre todo, de que la próxima secretaria de Naciones Unidas sea una mujer", dijo Bachelet en medio de una ponencia en la Universidad de Valparaíso sobre los 20 años del primer gobierno paritario que presidió en Chile.

La exmandataria comentó que "la idea, que no está escrita, es que esta vez sea de la región de América Latina y El Caribe e idealmente una mujer, no siempre todas las regiones están de acuerdo", añadió.

Es la primera declaración sobre el tema que ofrece la política socialista, luego del comunicado que emitió cuando el nuevo Gobierno chileno, del ultraderechista José Antonio Kast, retiró su apoyo a la candidatura que había sido respaldada por la anterior Administración.

"Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero que de otros países. Vamos a seguir adelante y cualquiera que sea el resultado, vale la pena dar la pelea por ser la primera mujer secretaria general", afirmó.

Kast afirmó este martes que no hubo influencia de Estados Unidos, ni de su mandatario Donald Trump, en la decisión que tomó de retirar el apoyo de Chile, durante una entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

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Bachelet, quien presidió el país suramericano en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), contó que la primera vez que escuchó sobre la posibilidad de postularse a este cargo fue una idea del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera.

"Cuando estaba en Naciones Unidas dirigiendo una agencia y yo viajaba a Chile, el expresidente Piñera me invitaba a conversar y me dijo: ¿Michelle no quiere ser la próxima secretaria?", reveló.

Y agregó: "Yo, en ese momento, pensé, no, de ninguna manera, y me dijo: ‘te insisto si tu quieres ser yo te apoyo y te propongo".

La ex directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU mencionó que actualmente son solo cuatro candidatos, dos latinoamericanos como ella, el argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan, y el expresidente de Senegal Macky Sall.

"Se ha dicho por ahí que hay una diversidad enorme, la vez pasada eran 13 candidatos. Los interrogatorios parten el 21 de abril, es una selección no una elección", explicó sobre el proceso para elegir al sucesor del portugués António Guterres.

Y comentó que quienes votan son el Consejo de Seguridad, "los cinco países permanentes que tienen derecho a veto y los diez elegidos no permanentes" y que el resultado nadie sabe cuando va a pasar y dependerá "de cuando los cinco grandes se pongan de acuerdo".