Bucha, la masacre rusa en la Ucrania ocupada que conmovió al mundo

Según investigaciones de forenses ucranianos corroboradas por organizaciones internacionales de derechos humanos, algunas de estas víctimas habían sido ejecutadas por el Ejército ruso durante los 33 días que duró la ocupación de esta localidad satélite de Kiev.

Las imágenes de los muertos que los soldados ucranianos encontraron en las calles del municipio dieron la vuelta al mundo y provocaron conmoción dentro y fuera de Ucrania.

Según algunas informaciones, el impacto emocional del descubrimiento de los cuerpos -algunos de ellos maniatados- de civiles ejecutados afectó profundamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a sus colaboradores y contribuyó al colapso de las negociaciones para buscar un acuerdo de paz que mantenían entonces ucranianos y rusos.

Las autoridades ucranianas cifran en más de 450 el número de cuerpos de personas que perdieron la vida en Bucha durante la ocupación, que duró desde el 27 de febrero hasta el 31 de marzo de 2022. Del total de muertos en este período, 419 murieron por armas de fuego.

Más de cien personas fueron encontradas en una fosa común cavada junto a la iglesia de San Andrés de la localidad, donde se ha erigido un memorial a las víctimas que es lugar de peregrinación habitual para los dirigentes ucranianos y extranjeros que recuerdan periódicamente la masacre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo ocurrido en Bucha es hoy un símbolo de la brutalidad de la ocupación rusa y de la capacidad de Ucrania para sobreponerse a la destrucción y el dolor causados por la invasión.

Bucha fue un hito clave en la recuperación del conjunto de la región de Kiev por parte de las tropas ucranianas, que lograron despejar los alrededores de la capital después de más de un mes de asedio por parte de las fuerzas del Kremlin, que quisieron rodearla en los primeros días de la guerra.

Debido en parte a su cercanía a la capital, y a que no está desde aquella retirada rusa en una zona de hostilidades, Bucha ha sido reconstruida y vuelve a vivir con normalidad pese a las huellas emocionales infligidas por las fuerzas de ocupación a sus habitantes hace ahora cuatro años.