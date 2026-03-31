Buque escuela arriba a puerto mexicano de Veracruz, primer asentamiento español en América

El bergantín-goleta, un Buque Escuela de la Armada de España, -con 73 guardiamarinas y una dotación formada por 20 Oficiales, 20 Suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa- ingresó a uno de los muelles ante el asombro y admiración de cientos de habitantes y turistas.

La embarcación que zarpó del puerto de Cádiz, llegó a Veracruz –en una estancia que durará hasta el 5 de abril- como parte del itinerario del XCVIII Crucero de Instrucción y para fortalecer los lazos de amistad y camaradería con la Armada de México.

Con 98 años surcando los mares, el buque fue recibido por bailadores jarochos y fandango, una danza y música cuyo origen es parte del mestizaje cultural durante la época colonial, una mezcla de tradiciones españolas, indígenas y africanas.

A Veracruz y España los une una historia de más de 500 años, pues fue en esta región del Golfo de México donde Hernán Cortés desembarcó en sus once naves que zarparon desde la isla de Cuba con 518 soldados, 110 marineros, 16 jinetes, 32 ballesteros, 13 escopeteros, 10 cañones y cuatro falconetes.

Cortés llegó a la zona conocida hoy como San Juan de Ulúa y aquí fundó la primera ciudad y el primer ayuntamiento de la Nueva España en América, llamada la Villa Rica de la Vera Cruz.

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La Secretaría de Marina-Armada de México dijo que la llegada del buque escuela español fortalece los lazos de amistad y camaradería con Armadas hermanas de otros países, de igual manera, promueve el espíritu marinero a través del trabajo en equipo y el intercambio cultural.

Durante su estancia en el puerto de Veracruz, el buque -que recibió su nombre en honor a Juan Sebastián Elcano, navegante español que dio la vuelta al mundo por primera vez en 1522- estará abierto al público en general para visitas, con recorridos que estará brindando la tripulación.

El viaje de 'Juan Sebastián de Elcano' se centra en América y Estados Unidos, y visitará países como Trinidad y Tobago, Puerto Rico, República Dominicana, México, Costa Rica, Curazao y EE.UU. (Galveston, Norfolk, Baltimore, Nueva York).

El crucero inició el 10 de enero en Cádiz y ya ha recalado en Santa Cruz de Tenerife, Trinidad y Tobago, San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo. La travesía concluirá el 31 de julio, cuando el buque regrese a Cádiz.