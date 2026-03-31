Catar dice que el futuro del estrecho de Ormuz depende de los países de la región

"La cuestión del estrecho de Ormuz es un asunto regional e internacional relacionado con la seguridad alimentaria y energética, las cadenas de suministros y las exportaciones, con repercusiones para todo el mundo", subrayó Al Ansari en su rueda de prensa semanal.

En su intervención, remarcó que la seguridad de este paso marítimo -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de hidrocarburos- requiere un consenso regional que garantice el libre acceso a las importaciones y exportaciones de todos los países de su entorno.

Al Ansari advirtió que "las amenazas en el estrecho de Ormuz y su cierre representan una amenaza para la seguridad energética mundial", y condenó los ataques de Irán contra instalaciones energéticas, que "traspasan los límites de la seguridad y constituyen un paso peligroso".

"Esperamos que todas las partes respeten las leyes internacionales relativas a los ataques contra instalaciones vitales", señaló.

El portavoz expresó también el apoyo de Catar a los esfuerzos de mediación de Pakistán en coordinación y comunicación con los países de la región, y manifestó la esperanza de que estos "traigan la paz a la región".

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Asimismo, recordó que "los líderes del Golfo (Pérsico) mantienen un contacto permanente para coordinar esfuerzos que sirvan a los intereses de todos en la región" y que "la región debe formar parte de cualquier solución futura y de cualquier acuerdo relativo a su seguridad".

Al Ansari confirmó que Catar ha enviado quejas a organizaciones internacionales en relación con los ataques iraníes.

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz han aumentado en las últimas semanas en el contexto de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, afectando el flujo de energía y comercio internacional.