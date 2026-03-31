Central Obrera Boliviana encabeza marcha para reclamar un aumento salarial del 20 %

El secretario ejecutivo de la COB, el minero Mario Argollo, lideró la protesta integrada por mineros, maestros, campesinos e indígenas, que con la manifestación colapsaron el centro de La Paz por varias horas.

Pasado el mediodía y tras un mitin de protesta cerca del Palacio de Gobierno, Argollo dejó en una oficina de la sede presidencial el denominado "pliego de peticiones", cumpliendo la tradición en el sindicalismo boliviano de presentar sus demandas para iniciar negociaciones con vistas a tener acuerdos antes del Día del Trabajo.

Argollo afirmó que el documento señala un porcentaje de aumento salarial general del 20 % en coincidencia con el incremento al salario mínimo decretado por Paz en diciembre pasado, que pasó de 395 a 474 dólares.

El Gobierno además ha anunciado que el incremento general a los salarios debería ser negociado de forma tripartita, entre empresarios, sindicatos y las autoridades como recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante los Gobiernos del Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), nunca hubo negociación tripartita y el Ejecutivo decretaba el aumento de salarios por encima de la inflación.

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Asimismo, Argollo anunció que el documento plantea el rechazo sindical al proyecto de ley contra el bloqueo de vías o carreteras como una medida de protesta, que fue presentado por un grupo de parlamentarios.

La propuesta parlamentaria fija una penalización de entre tres y 20 años de prisión y multas económicas, según la gravedad de la protesta.

"Desde que ha nacido esa intención de penalizar las movilizaciones, la protesta, hemos declarado personas no gratas y enemigos del proletariado del país a esos diputados y senadores que están queriendo penalizar los bloqueos", sostuvo el dirigente máximo de la COB.

La Central Obrera, agregó, también que dejó sentado su rechazo a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo que data de 1939.

"En esta coyuntura política teniendo un Gobierno que responde a intereses empresariales lastimosamente sería lapidario poder tocar nuestra Ley General del Trabajo", agregó el minero.

La COB, la central obrera más grande del país, ha dado un plazo de diez días al Gobierno de Paz para responder a sus demandas.