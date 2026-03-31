Centros comerciales venezolanos se suman a ahorro energético en medio de fallas eléctricas

En una transmisión del canal estatal VTV, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, informó sobre una reunión con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y autoridades de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para "establecer una mesa de trabajo" junto a la cámara de centros comerciales y acordar el "uso racional" de la electricidad.

A su lado, la directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, señaló que se racionará el uso de la energía en escaleras mecánicas y ascensores de estos lugares.

Además, explicó que los centros comerciales con capacidad de autogeneración comenzarán a utilizarla en determinados horarios para reducir el impacto del consumo eléctrico, pese a que -subrayó- este sector representa apenas el 2,7 % del sistema eléctrico nacional.

"Esta mesa de trabajo tuvo bastante éxito porque conversamos acerca de toda la problemática que enfrenta el país. (...) Lo importante es que ya se llegó a acuerdos, que ya muchas de estas prácticas ya veníamos haciéndolas los centros comerciales en años anteriores", declaró Itriago.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó recientemente sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético del cual no ofreció más detalles.

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Asimismo, Rodríguez decretó asueto desde el pasado lunes hasta el próximo viernes para el sector de educación y también para los ministerios en el marco de un plan de ahorro de energía.

La semana pasada, el partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció que la crisis eléctrica se ha recrudecido en los últimos meses con cortes del servicio de hasta ocho horas en el estado petrolero de Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

El presidente regional del partido, Avilio Troconiz, dijo a periodistas que esta crisis "inició en el año 2009 -durante el Gobierno de Hugo Chávez- con el racionamiento eléctrico nacional que generó lo que fue la emergencia eléctrica decretada por el presidente en ese entonces".

En este sentido, enumeró entre las causas de las fallas eléctricas la falta de inversión, de proyectos a largo plazo, así como el "mal manejo" de Corpoelec.

Usuarios en X han reportado apagones en distintos estados del occidente de Venezuela en las últimas semanas.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector.