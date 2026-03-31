China alerta de "graves consecuencias" ante ataques contra instalaciones nucleares iraníes

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que "los ataques armados contra instalaciones nucleares pacíficas bajo las salvaguardias y la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) violan los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Estatuto del OIEA".

Mao aseveró que estas operaciones "socavan gravemente la autoridad del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y debilitan los esfuerzos para mantener el régimen internacional de no proliferación nuclear".

"China aboga por una solución pacífica al problema nuclear iraní por medios políticos y diplomáticos", agregó la vocera, al tiempo que pedía "mantener la calma y actuar con moderación para evitar una mayor escalada de tensiones".

La campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel incluyó entre sus objetivos en los últimos días tres instalaciones nucleares, dos universidades, el edifico de una televisión catarí y zonas residenciales de Teherán, unos ataques que han causado más de 70 muertos.

En las últimas jornadas, Estados Unidos e Israel han centrado sus acciones en las industrias del país, su programa atómico y sus centros de conocimiento.

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A última hora del pasado viernes, se produjo un ataque en las cercanías de la planta nuclear de Bushehr (sur) -el tercero en 10 días- por lo que la instalación "sigue deteriorándose", según Rusia, que construyó la instalación y está evacuando a parte de su personal.

La guerra enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, cuando estos lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra Israel, varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

Pekín ha condenado reiteradamente las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán por considerar que "violan la soberanía" del país persa, aunque también ha pedido respetar la integridad territorial de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos.