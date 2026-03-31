China espera que visita de eurodiputados "contribuya al desarrollo" de los lazos con la UE

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró en una rueda de prensa que "los intercambios legislativos constituyen un componente importante de las relaciones entre China y la UE".

Mao aseveró que "esta visita fomentará los intercambios y la cooperación entre los órganos legislativos de China y la UE".

"El viaje mejorará el conocimiento que el Parlamento Europeo tiene de China", indicó la vocera.

Nueve eurodiputados (tres alemanes, tres franceses, un neerlandés, un polaco y una danesa) comienzan este martes su visita para conocer mejor su sector tecnológico y de comercio electrónico, así como examinar si se cumplen las normas para que sus paquetes se envíen a la Unión Europea, en el que es el primer viaje de eurodiputados al gigante asiático en ocho años.

En un comunicado, el Parlamento Europeo describió el viaje como "una oportunidad importante" para abordar retos compartidos en las áreas digital y del comercio electrónico y fomentar una competencia justa entre UE y China, a cuyos representantes esperan trasladar la postura de la UE en cuanto a regulación digital, protección del consumidor y seguridad de los productos.

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"Una de las principales preocupaciones (de los eurodiputados) son las infracciones sistemáticas de las normas europeas y el elevado volumen de paquetes pequeños que las incumplen desde plataformas no europeas, incluyendo chinas", explicaron.

En la capital china, los diputados se verán con la Cámara de Comercio de la UE para conocer los retos de acceso a mercado que enfrentan las empresas comunitarias en el país y se reunirán con representantes de los gigantes del comercio digital Shein y Alibaba.

En Shanghái, los eurodiputados se reunirán con representantes de Temu para hablar sobre el cumplimiento de las normas europeas de mercados digitales y competición justa y visitarán el aeropuerto internacional de Pudong con las autoridades aduaneras chinas y una empresa local de logística.

El viaje representa un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre China y el Parlamento Europeo después de que ambas partes retiraran en 2025 las sanciones que se habían impuesto mutuamente en 2021, cuando Pekín anunció medidas contra diez personas y cuatro entidades de la UE en respuesta a las del bloque contra funcionarios chinos acusados de violaciones de derechos humanos de uigures musulmanes.

China es el tercer mayor socio comercial de la Unión Europea, pero su relación económica es asimétrica por el desequilibrio en la apertura de sus respectivos mercados, según la Eurocámara.