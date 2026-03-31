Congresista de Miami pide reanudar la naturalización de cubanos y venezolanos en EE.UU.

Salazar, del Partido Republicano, solicitó al nuevo secretario, quien sustituyó a Kristi Noem desde la semana pasada, reactivar el procesamiento de beneficios migratorios y naturalizaciones, preservar los filtros de seguridad reforzados y "retomar de inmediato" las ceremonias de naturalización suspendidas.﻿

Esto implicaría una excepción a la orden del Gobierno del presidente Trump, que anunció el 2 de diciembre la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

La legisladora de Florida, hogar de la mayor diáspora de Cuba y Venezuela en EE.UU., alertó de que es una de las regiones con más casos pendientes, pues decenas de miles de solicitantes, "muchos de ellos" de estos dos países, permanecen en un "limbo migratorio" sin poder completar su proceso ni jurar como ciudadanos estadounidenses.

"Se trata de personas que huyeron de la persecución y la violencia, cumplieron con la ley y ya pasaron todos los controles de seguridad”, escribió la legisladora a ﻿Mullin.

La política, de ascendencia cubana, aseveró que los afectados son residentes permanentes legales que ya cumplen con todos los requisitos, y que no deberían enfrentar demoras innecesarias por razones administrativas.﻿

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La decisión del Gobierno de Trump afecta a procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que ha resultado en cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.

La petición de Salazar refleja el reto que afrontan antes de las elecciones de medio término los legisladores del sur de Florida, donde apoyan la presión de Trump hacia Cuba y Venezuela mientras su Administración también ha quitado protecciones migratorias a los ciudadanos de estos dos países.

La pausa en los procesos de naturalización ocurrió como parte de una serie de restricciones migratorias tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un afgano con asilo.