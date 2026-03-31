Cuba agradece la llegada de crudo de Rusia en medio del asedio petrolero de EE.UU.

"Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana", expresó la Cancillería de La Habana en la red social X.

Además resaltó las recientes palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien declaró que para Rusia "es un deber no quedarse al margen y prestar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos".

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

La embarcación rusa perteneciente a la corporación Sovkomflot, sancionada por Estados Unidos desde 2024, es portadora del primer cargamento de petróleo -equivalente a 100.000 toneladas- que ha llegado a Cuba en los últimos tres meses.

Ese crudo representa un alivio para la crisis energética que atraviesa Cuba, profundizada por el bloqueo energético impuesto por Donald Trump a la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba. Las medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

Washington ha presionado desde entonces a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas económicas y políticas.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía ha llevado a un punto crítico el desabastecimiento de petróleo lo que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha provocado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró la víspera que Estados Unidos permitió la llegada a Cuba del barco de crudo ruso por "razones humanitarias" y que en el futuro analizará "caso por caso" si autoriza la llegada de otros buques con petróleo a la isla.