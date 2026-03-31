Desmantelada en España una de las mayores redes de distribución de hachís

"Se ha desarticulado una de las mayores redes de distribución de hachís de España", aseguró este martes el comisario principal Antonio Martínez Duart en rueda de prensa.

La operación supuso la detención de 27 personas en Ceuta, en Andalucía (sur de España) y Galicia (norte de España), y la intervención de 17 toneladas de drogas.

Entre los detenidos están los dos presuntos líderes de la red, uno de ellos de Marruecos, considerado el "narcoarquitecto" y "patrón de los túneles", supuesto responsable del otro túnel descubierto el pasado año, y el otro en Ceuta -donde se negociaban los envíos y se cerraban los acuerdos-, dueño de la droga intervenida.

El responsable policial detalló que el narcotúnel tiene el laberinto propio de una mina, mide 19 metros de largo hacia abajo, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, pero explicó que todavía se sigue trabajando en el lugar, debido a que se encuentra inundado de agua.

"Ha sido una operación muy importante, ya que se trata de una organización muy potente donde el principal investigado era responsable del otro narcotúnel hallado hace un año y que había distribuido miles de kilos de hachís en Europa", afirmó Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según dio a conocer hoy la Policía Nacional, el narcotúnel, con un acceso camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones, tenía tres niveles –pozo de descenso, una cámara intermedia para almacenar los fardos y una línea final hacia Marruecos-, y un sistema de raíles, vagones, poleas y grúas para mover palés de hachís.

"El buen hacer de los investigadores determinó que el refrigerador se podía mover y eso permitió localizar el narcotúnel, del que no sabemos qué distancia tiene hasta el final porque está lleno de agua", añadió el comisario.

La localización del narcotúnel, oculto bajo una nave industrial en el Polígono del Tarajal en Ceuta, fronterizo con Marruecos, situado junto a la frontera con Marruecos, desveló que su elaborado diseño permitía trasladar los fardos de hachís sin contacto visual directo entre los participantes en el alijo.

Para su correcto funcionamiento, la organización había instalado sistemas de bombeo e insonorización que mantenían operativa la infraestructura sin levantar sospechas, según informó la Policía Nacional.

Desde la entrada del túnel había que descender por un pozo hasta un nivel intermedio donde se apilaban los fardos de hachís en palés antes de su extracción hasta el exterior, en lo que se conocía como la "narcodespensa".

Allí los fardos eran preparados y almacenados tras subirlos gracias a un sistema de grúas y poleas diseñado para mover cargas pesadas, desde un nivel inferior, y era donde empezaba el laberinto propio de una mina.

La investigación, bajo la tutela del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 y la Fiscalía de Ceuta, se ha saldado con un total de 27 detenciones, más de 17 toneladas de droga intervenida, 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo.