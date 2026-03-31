Dos comandantes de Hizbulá mueren en ataques israelíes sobre Beirut, según las FDI

Según informó el Ejército israelí en un breve comunicado difundido a través de Telegram, las muertes se produjeron en dos ataques separados contra la capital libanesa, en los que murieron "un alto comandante de Hizbulá y otro alto cargo terrorista".

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente en el sur y el este de Líbano, así como en las afueras de Beirut, mientras lleva a cabo una operación terrestre en el sur del país.

En esa zona se enfrenta a Hizbulá, en un contexto de combates casi diarios en la frontera entre ambos países, en medio de la escalada regional del conflicto.

El Ministerio de Salud libanés informó el lunes de que el número de muertos por ataques israelíes asciende a 1.247 personas, entre ellas 124 niños.

Según esa misma fuente, citada por la Agencia Nacional de Noticias del país (ANN) hubo varios ataques sobre Beirut, uno de los cuales provocó la muerte de dos personas e hirió a otras tres al alcanzar un carro en un barrio en el sur de la capital.

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Igualmente, informó que en los últimos días se han registrado ataques contra ambulancias y centros médicos que han causado al menos 52 muertos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó el lunes que Israel mantendrá el control del sur del Líbano "hasta el río Litani", aproximadamente un 8 % del territorio del país, una vez que concluya la operación militar.

Katz también aseguró que los libaneses desplazados no podrán regresar a sus hogares hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte de Israel y que las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera serán demolidas, en referencia al modelo aplicado en Gaza.