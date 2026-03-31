Ecuador pasa quinto examen de FMI a programa crediticio y recibirá 394 millones de dólares

Patrizia Tumbarello, quien encabeza el equipo del FMI, señaló este martes en un comunicado que sostuvieron conversaciones con las autoridades ecuatorianas en Quito entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 2026, y en Washington entre el 16 y el 27 de marzo, sobre la quinta revisión, y que se espera que la aprobación técnica sea examinada por el directorio ejecutivo en las próximas semanas.

De tener la aprobación del directorio y la confirmación de los compromisos financieros de los socios internacionales, Ecuador tendría acceso inmediato a aproximadamente 394 millones de dólares, confirmó el FMI.

Tumbarello señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) real del país andino "repuntó con fuerza en 2025", impulsado "por la recuperación de la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones no petroleras".

Agregó que las reservas internacionales alcanzaron "un máximo histórico" y que se prevé que el "reciente aumento de los precios mundiales del petróleo mejore aún más la situación fiscal y la posición externa en un entorno externo incierto y complejo".

El FMI mencionó que Ecuador "sigue avanzando significativamente en la implementación de su plan de reforma económica" y que adoptó medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público.

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Además, "se han cumplido dos indicadores estructurales clave relativos al régimen fiscal del sector minero y al marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", afirmó Tumbarello.

También destacó la emisión de bonos que Ecuador realizó en enero pasado por 4.000 millones de dólares con vencimientos al 2034 y 2039, la primera vez desde 2019.

El nuevo desembolso elevaría a 3.714 millones de dólares el valor total de lo recibido por Ecuador desde que se puso en marcha el acuerdo, aprobado inicialmente en 2024 por 4.000 millones de dólares, pero que en julio del año pasado fue ampliado a 1.000 millones más.

El pasado 12 de septiembre, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, oficializó la eliminación del subsidio al diésel, una decisión que desató protestas lideradas por el movimiento indígena y otros grupos sociales, que duraron un mes y que concluyeron sin que el Gobierno haya accedido a ninguna demanda para restituir la subvención estatal.

Esa medida se sumó al recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y al despido de 5.000 funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo que fue anunciado a finales de julio.

Para el FMI, las medidas políticas y las reformas adoptadas por el Gobierno "están contribuyendo a mejorar la estabilidad macroeconómica y financiera, a salvaguardar la dolarización, fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger a los grupos vulnerables y a promover un crecimiento económico más sólido e inclusivo".