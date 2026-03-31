EE.UU. confía en que Israel aplicará la pena de muerte en Cisjordania con "juicios justos"

"Estados Unidos respeta el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo", declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, país que también aplica la pena de muerte.

"Confiamos en que dichas medidas se llevarán a cabo con un juicio justo y respetando todas las garantías y protecciones procesales aplicables", declaró.

La reforma legal aprobada el lunes por la noche por la Knéset (Parlamento) establece la obligatoriedad de la pena de muerte -salvo raras excepciones- a los tribunales militares israelíes que juzguen a palestinos de Cisjordania ocupada por delitos de asesinato en el marco de acciones terroristas.

Israel usa esa calificación no solo para atentados, sino también para personas que atacan -desde lanzar piedras- a sus soldados o a colonos israelíes.

En el caso de los tribunales penales ordinarios que juzgan a los ciudadanos israelíes -también a los colonos ilegales de Cisjordania-, la reforma dificulta enormemente que se aplique la pena de muerte sobre ellos por asesinato terrorista, dando opciones a los jueces de imponer la cadena perpetua.

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El Gobierno de Palestina subrayó que "esta ley refleja políticas sistemáticas basadas en el genocidio, la discriminación y la impunidad contra el pueblo palestino en todo el territorio ocupado".