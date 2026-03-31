EE.UU. coordina liberación de una periodista estadounidense en Irak y confirma un detenido

El Departamento de Estado señaló que está al tanto del secuestro, ocurrido en Bagdad, y que ya había advertido al periodista sobre las amenazas en su contra.

En un mensaje emitido por el subsecretario de asuntos globales, Dylan Johnson, confirmó que Washington continúa coordinando con el FBI para lograr su liberación "lo antes posible".

Asimismo, indicó que las autoridades iraquíes detuvieron a un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizbulá, alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro.

El secuestro fue adelantado por el Ministerio del Interior de Irak y al igual que las autoridades estadounidenses no mencionan la identidad de la periodista pero de acuerdo con el medio Al Monitor se trataría de la colaboradora Shelly Kittleson, que ha contribuido en muchas ocasiones con ese portal.

Washington recordó que Irak se mantiene bajo alerta de viaje de nivel 4 —la más alta— y reiteró su recomendación de no viajar al país bajo ninguna circunstancia y de abandonarlo de inmediato, instando a todos los estadounidenses, incluidos los periodistas, a acatar estas advertencias.