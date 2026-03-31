Egipto aborda con cuatro países árabes los esfuerzos de mediación entre EEUU e Irán

Según un comunicado de Exteriores egipcio, los ministros, en una llamada telefónica, "hicieron hincapié en la importancia de intensificar la coordinación conjunta con naciones hermanas y amigas para contener la crisis y evitar su escalada".

También "se trataron los temas centrales de las discusiones mantenidas durante la reciente reunión ministerial cuadrilateral" de los jefes de las diplomacias de Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán para mediar en el conflicto, añadió la nota.

En concreto, "intercambiaron opiniones sobre cómo aprovechar los resultados (de la reunión de Islamabad) para poner fin a la guerra, reducir las tensiones, impulsar el proceso diplomático y priorizar el diálogo como la única vía para evitar un caos generalizado en la región", agregó.

Pakistán ha asegurado en los últimos días que EE.UU e Irán han expresado formalmente su confianza en Islamabad para facilitar contactos orientados a un acuerdo "integral y duradero", aunque Teherán ha negado que existan negociaciones directas con Washington y señalado que solo ha intercambiado mensajes a través de intermediarios.

Arabia Saudí, Catar y EAU, entre otros ricos países petroleros del golfo Pérsico, todos aliados de Washington y con bases estadounidenses, han sido blanco de ataques con misiles y drones iraníes desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

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Los ataques de Irán a sus vecinos árabes, que no han respondido hasta ahora en territorio iraní y se limitan a interceptar los misiles y drones iraníes, han causado más de 25 muertos y dañado numerosas instalaciones civiles, incluidos yacimientos de gas y petrólero y refinerías.

El conflicto, así como el bloqueo por Irán de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de los suministros mundiales de crudo, han disparado los precios de la energía de forma sin precedente, y amenazado economías frágiles de países como Egipto.