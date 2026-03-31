El 90 % de las empresas manufactureras alemanas se ven afectadas por la guerra en Irán

Sólo el 9 % de las empresas alemanas no se ven actualmente afectadas por la guerra en Irán, según una encuesta que publicó este martes el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

"El conflicto impacta a la producción directamente, pero sobre todo causa mayor incertidumbre", dijo el director de encuestas del Ifo, Klaus Wohlrabe.

Muchas empresas se preparan para cargas adicionales los próximos meses.

El 78 % de las empresas que encuestó el Ifo citaron entre los principales problemas los precios de la energía más elevados, un 36 % las rutas de envío restringidas y problemas de suministro para productos intermedios y materias primas y un 16 % de empresas temen que se interrumpa el transporte aéreo de mercancías.

Asimismo, un 24 % de las empresas esperan que la demanda caiga en mercados a los que exportan mucho.

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Muchas empresas ven riesgos financieros, por ejemplo, debido a la incertidumbre sobre los costes de transporte de carga y logísticos, al aumento de las primas de los seguros o a los riesgos de pagos.

"Cuanto más dure la incertidumbre, mayores serán los problemas económicos para las empresas", según Wohlrabe.