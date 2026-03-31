El déficit fiscal de Brasil se mantiene estable en febrero en un 8,48 % del PIB

El saldo negativo en los últimos doce meses de todas las cuentas públicas, incluyendo las del Gobierno central y las de las administraciones regionales y municipales, fue de 1,089 billones de reales (207.000 millones de dólares o 180.000 millones de euros).

El resultado primario -que excluye el pago de intereses y es considerado la principal referencia en Brasil- registró un déficit de 52.800 millones de reales (unos 10.000 millones de dólares) en los últimos doce meses, equivalente al 0,41 % del PIB, 0,02 puntos porcentuales menos que hasta enero.

En cuanto a la deuda pública bruta -que incluye a los gobiernos central, regional y municipales, esta subió hasta el 79,2 % del PIB en febrero, un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a enero.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección del Banco Central es que ese crecimiento se siga desacelerando y llegue al 1,6 % en 2026.