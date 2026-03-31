El emir de Catar aborda en Emiratos los efectos de la guerra en los países del Golfo

Durante su encuentro en la capital emiratí, Abu Dabi, ambos mandatarios "abordaron los continuos ataques terroristas iraníes contra EAU, Catar y otros países de la región, que tienen como objetivo a civiles e infraestructura civil", publicó la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

Según este medio, en la reunión analizaron especialmente la escalada de la situación militar y sus repercusiones en la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su grave impacto en la seguridad marítima internacional y la economía global, además de "los esfuerzos de ambos países por defender su seguridad, soberanía, integridad territorial y a sus ciudadanos".

Asimismo, la conversación incluyó también una revisión de las relaciones bilaterales y las maneras de fortalecer la cooperación y la acción conjunta de Catar y Emiratos, con el objetivo de impulsar las prioridades de desarrollo y los intereses comunes de ambos países.

Esta visita del emir catarí a Emiratos se da un día después de que se reuniera con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y con el rey Abdalá II de Jordania en Yeda, donde trataron los últimos acontecimientos regionales enmarcados en la guerra contra Irán.

Irán ha lanzado cientos de ataques contra bases militares estadounidenses e infraestructura vital de los países árabes en respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, unas acciones destinadas a que las ricas naciones del Golfo ejerzan presión sobre Washington para detener la agresión.