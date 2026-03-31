El Gobierno de Paraguay inaugura el primero de 50 centros de atención para la infancia

El presidente paraguayo, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos, encabezaron el acto de habilitación del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en la ciudad de Capiatá (centro), como parte del programa nacional 'Semillas del Futuro'.

"La inversión pública en la primera infancia es la inversión más rentable que puede hacer un Gobierno", expresó Peña al intervenir en el evento, en el que anunció que este año se habilitarán medio centenar de espacios similares en todo el país.

Ocampo aseguró, por su parte, que estos centros buscan "evitar las desigualdades" en el cuidado que pueden enfrentar los pequeños en sus primeros 1.000 días de vida.

El establecimiento de Capiatá, que contó con una inversión de alrededor de 528.761 dólares, tiene capacidad para atender a 120 niños y cuenta con salas para la estimulación temprana, el desarrollo del lenguaje y la motricidad, según un comunicado difundido por la Presidencia de Paraguay.

Además, dispone de zonas de lactancia, ludoteca, de Registro Civil, consultorios médico y psicológico, cocina, comedor, entre otros servicios.

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En declaraciones a periodistas, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, informó que 20 nuevos centros "están muy avanzados" y otros 30 están en proceso de construcción.