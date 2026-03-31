El IBEX 35 recupera los 17.000 puntos tras subir 0,47 %, pese al encarecimiento del crudo

El selectivo español, el IBEX 35, subió un 0,47 %, hasta los 17.049,6 puntos. El índice perdió en este mes el 7,14 %, mientras que la caída en lo que va año llega al 1,49 %.

El precio del crudo continúa su escalada y, a la hora del cierre de las plazas europeas, el barril de brent, de referencia en el continente, subía un 5,2 %, hasta los 118,65 dólares. El West Texas Intermediate escalaba un 1,13 % y se intercambiaba el barril a 104,04 dólares.

En el parqué español, la sesión, que abrió con una ligera subida del 0,15 %, fue ganando el terreno perdido desde que el pasado miércoles cayera por debajo de los 17.000 puntos. Pasado el mediodía parecía que el nivel recuperado se diluía, pero un repute mantuvo el optimismo del mercado por encima de los 17.100 puntos hasta la última media hora de la cotización, cuando rebajó su subida.

Entre los valores cotizados, destacaron las subidas de los títulos de Indra (4,19 %) y ACS (2,14 %), mientras que lideraron las bajadas Fluidra (-1,54 %) y Naturgy (-0,99 %).