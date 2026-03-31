El Kospi surcoreano se hunde un 4,26 % tras las últimas amenazas de Trump a Irán

El indicador descendió 224,84 puntos, hasta los 5.052,46 enteros, en la que es ya su cuarta caída consecutiva. El Kospi ya había bajado un 2,97 % al cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, disminuyó por su parte un 4,94 %, o 54,66 puntos, hasta las 1.052,39 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 5,16 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hizo lo propio tropezando un 7,56 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor sufrió una reducción del 5,11 %, y su empresa hermana Kia registró una dismunición del 4,16 %.

En defensa, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries se hundió un 5,18 %, Hanwha Aerospace perdió un 4,51 %, y LIG Nex 1 cayó un considerable 10,93 %.

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La moneda local, el won, se depreció ante el dólar estadounidense, cotizando a 1.530,1 unidades por dólar, o 14,4 wones más que en el cierre de la sesión previa, llegando a su nivel más bajo en 17 años.