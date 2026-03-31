El líder de la guerrilla kurda apoya el proceso de paz y pide más democracia en Turquía

"No tenemos ningún problema con la República (turca). El verdadero problema es que la República no es democrática. La democracia es la única solución que fortalecerá a la República", dijo Öcalan en un mensaje distribuido este martes por diputados del partido izquierdista DEM, que lo visitaron el lunes en la prisión donde cumple cadena perpetua desde 1999.

El fundador del PKK, que lanzó en febrero de 2025 un llamamiento para que la organización dejara las armas, afirma en ese mensaje que el proceso de paz fortalecerá al país y pide una mayor participación de la minoría kurda de Turquía, alrededor de 20 millones de personas, en los asuntos del Estado.

Una participación, dijo, que debe estar basada en la "identidad, la libertad de expresión y opinión, la libertad de organización y la libertad de las mujeres", que, opinó, no deben ser solo para los kurdos, sino para todo el mundo.

Öcalan afirmó en su mensaje que el Estado turco no debería ver en ese proceso una amenaza.

El PKK inició su lucha contra el Estado turco en 1984 para lograr la independencia de los kurdos del país, una exigencia que abandonó hace años para reclamar únicamente más derechos lingüísticos y culturales para esta minoría.

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Más de 45.000 personas han muerto en el conflicto.

Tras el llamamiento de Öcalan, la guerrilla kurda del PKK celebró un congreso en mayo de 2025 en el que se disolvió formalmente y luego anunció su completa retirada de Turquía, que -al igual que Estados Unidos y la Unión Europea- consideraba terrorista a ese grupo.