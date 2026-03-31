El Nikkei cae un 1,58 % ante la prolongación de la guerra contra Irán

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 822,13 puntos, hasta situarse en 51.063,72 enteros. Se trata de la cuarta sesión consecutiva que el Nikkei cierra en rojo.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdió un 1,26 %, o 44,48 puntos, hasta las 3.497,86 unidades.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, cedió un 1,92 %, y su rival Honda descendió un 1,02 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony registró una subida del 0,66 %, mientras que la empresa de videojuegos Nintendo bajó un 1,39 %.

La inestabilidad en Oriente Medio está provocando una caída global de los mercados bursátiles, después de que en los últimos días se haya recrudecido el conflicto en la región con la participación de nuevos actores, si bien Estados Unidos insiste en que está dispuesto a alcanzar un alto el fuego en su guerra contra Irán.

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Mientras, el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 4,26 % este martes, con un descenso de 224,84 puntos, hasta los 5.052,46 enteros, en la que es ya su cuarta caída consecutiva.