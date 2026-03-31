El papa espera "mucho amor y hospitalidad" en su visita a España en junio

En respuesta a preguntas de EFE sobre sus expectativas para este viaje a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice destacó que en sus visitas a España desde hace más de 40 años siempre ha hallado "un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad".

Y afirmó: "Que lo celebremos también en esta visita".

"Es tiempo de Semana Santa, es un tiempo de reflexión y preparación para vivir la Pascua", respondió a EFE el papa, quien añadió que espera que su próxima visita sea también una "oportunidad para proclamar el Evangelio, el amor de Dios y la cercanía de Dios a todos sus pueblos".

León XIV visitará España del 6 al 12 de junio y recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Se trata de la primera estancia de un pontífice en territorio español en quince años, tras el último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011.