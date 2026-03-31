'El Perú imaginado' de Vargas Llosa protagoniza homenaje por los 90 años del premio Nobel

En el homenaje 'Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado', organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas, su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, destacó que Perú fue el país al que el escritor "dedicó su imaginación, energía, desvelos, entusiasmo y también de sus amarguras".

El también periodista, escritor y ensayista agregó que este homenaje implicó una situación "agridulce" para su familia, porque su padre habría cumplido hace tres días 90 años y el próximo 13 de abril se recuerda el primer año de su fallecimiento.

"Pero es más dulce que amarga porque tuvo una vida muy plena. Deja detrás suyo un legado literario importante, serán sus lectores y la posteridad, si la tiene, quienes dirán qué obras lo sobrevivirán", remarcó.

Álvaro vargas Llosa remarcó que su padre "primero fue un creador y luego fue lo demás" y por ese motivo dos de las mesas se dedicaron a su obra literaria y la otra "a su lucha por la libertad".

Durante el primer panel, el escritor y periodista peruano Enrique Planas destacó la "enorme capacidad lectora de Vargas Llosa", así como "su mirada crítica y amor por la lectura".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El también escritor peruano Gustavo Rodríguez, ganador del premio Alfaguara de 2023, sostuvo que Vargas Llosa era "un autor que, más allá del talento que tenía, era muy generoso y muy conectado con lo que sentía al leer, un lector crítico que orienta a otros a leer".

La novelista Irma del Águila agregó que no cree no haya un "siglo XX peruano sin alusión a Vargas Llosa", ya que "queriéndolo o no, ha moldeado una cierta forma de entender el país, desde en qué momento se jodió el Perú", la célebre frase que escribió al comienzo de su novela 'Conversación en La Catedral'.

El también escritor Pedro Llosa dijo que Vargas Llosa, quien era su primo, elaboró su obra crítica "desde su espacio de creador aportando por un lado grandes libros", como 'Historia de un deicidio', dedicado a la obra de Gabriel García Márquez, o 'La orgía perpetua', en el que analizó la obra de Gustave Flaubert.

"Lo que hace Mario es entrar con alma, corazón y vida, e incluso incluirse él en dar sus impresiones, y luego entra en una revisión exhaustiva a dar detalles", dijo.

Mario Vargas Llosa es recordado desde el pasado fin de semana en Lima con homenajes que ha comprendido desde el teatro a un documental, exposiciones, conversatorios y una lectura pública de sus obras.