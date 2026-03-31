El peso mexicano se deprecia 4 % en marzo pero se mantiene avance del 0,46 % en el año

Pese a la depreciación frente al billete estadounidense, equivalente a una diferencia de 69 centavos, la moneda mexicana conservó una apreciación del 0,46 % en el primer trimestre del año, con niveles por debajo de las 18 unidades.

No obstante, la divisa mexicana se encuentra un 4,65 lejos de su mejor nivel registrado el 17 de febrero, cuando el tipo de cambio se posicionó en los 17,13 pesos por dólar.

El mayor nivel registrado para el tipo de cambio en México también se observó en el tercer mes de 2026, cuando el pasado 27 de marzo alcanzó los 18,13 pesos por dólar, por encima de las 18 unidades, lo cual no ocurría en todo lo que va del año.

La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, señaló este martes a EFE que, con este resultado mensual, el peso mexicano rompió una racha de cuatro apreciaciones mensuales desde noviembre de 2025.

“Cabe recordar que, hasta febrero, el peso mexicano sumaba cuatro meses consecutivos de apreciación, acumulando un avance de 7,13 % o 1,32 pesos en ese periodo”, dijo.

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Durante el mes, añadió la experta, la volatilidad del tipo de cambio se ubicó en 14,44 %, subiendo desde 8,9 % en febrero y ubicándose en su mayor nivel desde abril del 2025 (16,82 %), cuando en Estados Unidos se dieron a conocer los aranceles recíprocos al resto del mundo.

Siller atribuyó la depreciación del peso, en primer lugar, "al aumento de la aversión global al riesgo por el conflicto en Oriente Medio", ya que la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde cruzaba el 20 % de la oferta petrolera global, dispararon los precios internacionales de los energéticos y reactivaron los temores de menor crecimiento económico y mayores presiones inflacionarias.

Ese entorno llevó a los inversionistas a buscar refugio en el dólar y castigó a monedas emergentes como la mexicana.

Un segundo factor fue "el frente monetario, pues ante el riesgo inflacionario derivado del conflicto, el mercado espera que la Reserva Federal mantenga una postura cautelosa", lo que fortaleció al dólar 2,47 % en marzo.

A esto se sumó la decisión del Banco de México de recortar su tasa de interés en 25 puntos base, a 6,75 %, pese al repunte de la inflación en la primera quincena de marzo a 4,63 %, lo que redujo el atractivo relativo del peso y añadió presión al tipo de cambio. La tercera causa que identificó Siller "está en el deterioro del entorno interno y en el ajuste de posiciones del mercado".

Destacó el alza de la volatilidad cambiaria, el debilitamiento de las expectativas de crecimiento económico y el aumento de la deuda bruta del sector público, factores que elevan la percepción de riesgo sobre México.