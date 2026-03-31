El petróleo de Texas sube un leve 0,05 % y se consolida por encima de los 100 dólares

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,05 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a otros países a lanzar su propia operación para arrebatar a Irán el control del estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

En las últimas horas, un petrolero kuwaití anclado frente al puerto de Dubái fue impactado por un dron, lo que puso de manifiesto la escalada de tensiones en las aguas del Golfo.

Mientras tanto, los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron el umbral de los 4 dólares por galón por primera vez desde agosto de 2022, a medida que la crisis energética se traduce en dificultades para los consumidores.

Pero la Casa Blanca continuó restándole importancia.

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"Cuando la Operación Furia Épica concluya, los precios de la gasolina se desplomarán hasta volver a los mínimos de varios años de los que disfrutaban los conductores estadounidenses antes de estas interrupciones a corto plazo", declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado a la CNN.