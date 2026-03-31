El presidente de Senegal firma la ley que endurece las penas contra la homosexualidad

Según reportan este martes medios locales, la nueva ley fue publicada en el boletín oficial del estado senegalés el lunes después de que Faye la firmara, pese a los llamamientos para que no lo hiciera de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, como las Naciones Unidas o Human Rights Watch (HRW).

Así lo hizo, por ejemplo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, al denunciar en un comunicado que "esta ley contradice los derechos humanos" y "expone a las personas a crímenes de odio, abusos, detenciones arbitrarias, chantaje y discriminación generalizada en la educación, la salud, el empleo y la vivienda".

También el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) pidió al mandatario que no firmara la norma, al advertir que podría afectar al acceso a servicios de salud vitales.

La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) senegalés aprobó el pasado día 11 el texto, que eleva las condenas actuales por mantener relaciones homosexuales, descritas como "actos contra natura", a entre cinco y diez años de prisión, frente a los uno a cinco años actuales.

De igual modo, aumenta las multas —que podrían alcanzar los 10 millones de francos CFA (más de 15.000 euros), frente a los 1,5 millones actuales (cerca de 2.300 euros); y persigue a los culpables de hacer "apología" de las relaciones homosexuales.

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La norma, debatida en el Parlamento a petición del primer ministro, Ousmane Sonko, fue aprobada por la Cámara por 135 votos a favor, frente a tres abstenciones y ningún voto en contra y modifica el artículo 319 del Código Penal, que ya criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo.

La aprobación de la ley se produce en un contexto de creciente presión social y mediática en torno a la homosexualidad en este país de mayoría musulmana, donde esta cuestión continúa siendo tabú.

De los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo, una treintena están en África, donde la mayoría de estas leyes son herencia de la etapa colonial.