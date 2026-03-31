España continuará la misión defensiva en Chipre con otra fragata que relevará a la actual

La ministra lo avanzó durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, en la que reiteró el rechazo de España a una guerra "unilateralmente iniciada sin respeto al ordenamiento jurídico".

"Nosotros tenemos muy claro que rechazamos por completo la guerra de Irán porque es contraria al ordenamiento jurídico internacional, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso como aliados responsables, serios y fiables que somos en la defensa colectiva de los países miembros de la Alianza y de Europa", detalló Robles.

En este contexto, trasladó el compromiso de España con mantener su presencia en Chipre, en labores defensivas, y señaló que el próximo 7 de abril la fragata Cristóbal Colón va a ser sustituida en esa misión por la Méndez Núñez en los relevos normales que se realizan.

Recordó que la fragata Cristóbal Colón estaba, cuando comenzó la guerra hace un mes, integrada en operaciones en el mar Báltico con el grupo naval francés liderado por el portaaviones 'Charles de Gaulle'.

La previsión, según la ministra, era estar desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo en el Atlántico norte.

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Sin embargo, debido a la guerra el grupo naval francés recibió la orden de dirigirse al mar Mediterráneo y la fragata española se integró en el grupo de combate multinacional.

La misión que a partir del 7 de abril continuará la Mendez Núñez es la de desplegarse en la zona del Mediterráneo oriental, con la finalidad de protección y de participar en la defensa del territorio europeo colaborando en la estrategia de disuasión y defensa de la OTAN.

"En función de lo que decida la Unión Europea y en función de lo que Chipre nos pida, ahí estaremos, porque España y sus Fuerzas Armadas estarán siempre con sus aliados", destacó Robles.

En este sentido, el diputado del opositor Partido Popular (PP) Carlos Rojas denunció que España haya enviado la fragata Cristóbal Colón primero y la Méndez Núñez ahora sin pedir la autorización del Congreso.

"El Gobierno está en rebeldía con las layes que sí tenemos que cumplir todos los españoles", sostuvo Rojas.

Durante su comparecencia, Robles reiteró el rechazo del Gobierno español a la "agresión unilateral, injustificada y sin marco jurídico ninguno" por parte de EEUU e Israel a Irán.

"Frente al régimen de Irán, no pueden EEUU e Israel ser los que decidan, sin contar con nadie, ni con sus aliados, ni con nadie, ni siquiera con una parte de la población estadounidense, decir qué tipo de paz o qué tipo de reglas hay en el mundo", subrayó Robles.