España dice que su relación con EE.UU. es fluida y normal, pese al choque por las bases

"Somos un socio fiable", insistió Elma Saiz en una rueda de prensa después de que el lunes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtiera de que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado esta guerra, debido a la negativa de España y de otros países, como Italia, a permitirle usar las bases.

Según el Ejecutivo español, muestra de las buenas relaciones bilaterales, además de las gubernamentales, es, por ejemplo, que España cuenta con cinco oficinas comerciales en Estados Unidos y abrirá dos más.

En cualquier caso, la portavoz volvió a dejar claro que el lugar de España está "siempre" al lado del derecho internacional, lo que no supone "en modo alguno" la ruptura del vínculo trasatlántico.

También dijo Saiz que la grave crisis bélica de Oriente Medio ha cruzado un nuevo límite con los últimos ataques en el Líbano, que aparte de provocar muertos, heridos y millones de desplazados civiles, ha causado la muerte en menos de 24 horas a tres cascos azules en el Líbano, una agresión "injustificable".

A su vez, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recalcó que España es un aliado de la OTAN "absolutamente imprescindible" y comprometido con la seguridad euroatlántica, como con el derecho internacional y Naciones Unidas.

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En unas declaraciones a Televisión Española, aseguró que no teme "absolutamente nada" que pueda haber represalias por parte de EE.UU.: ¡"Cómo va a temer algún país algo por defender el derecho internacional y los principios de la ONU!", argumentó Albares.

Por el contrario, la oposición conservadora advirtió este martes de que España no puede permitirse iniciar un conflicto internacional con Estados Unidos por los "numeritos" del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a quien acusó de poner en riesgo la seguridad nacional.

En este contexto, la portavoz parlamentaria del derechista Partido Popular, Ester Muñoz, denunció en una rueda de prensa la "irresponsbilidad" del Gobierno en sus relaciones con la administración del presidente Donald Trump.