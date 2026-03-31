Eurodiputados plantean en Pekín su recelo por "productos peligrosos" procedentes de China

Según informó la propia comisión en su cuenta oficial en la red social X, los eurodiputados plantearon esas inquietudes en una reunión con representantes de alto nivel de la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), en la que también abordaron "áreas clave de interés y cooperación" como la responsabilidad de los mercados en línea y el fomento de una "competencia justa".

La delegación, encabezada por la presidenta de la comisión, Anna Cavazzini, comenzó este martes en Pekín su agenda con encuentros con el embajador de la Unión Europea en China, Jorge Toledo, y con embajadores y representantes europeos acreditados en la capital china, de acuerdo con mensajes y material divulgados por IMCO.

Toledo abrió la jornada con una sesión informativa en la que expuso la agenda y los objetivos de la misión y ofreció una panorámica sobre el estado actual de las relaciones entre China y la UE.

A continuación, la delegación mantuvo una reunión con embajadores europeos destinados en Pekín.

En otra reunión celebrada durante su visita oficial a la Asamblea Nacional Popular (Legislativo chino), la delegación también trasladó a parlamentarios chinos sus "inquietudes" sobre "seguridad de los consumidores y de los productos, trabajo forzoso, protección de los menores en internet y acceso de las empresas europeas al mercado chino".

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La visita, que se prolongará hasta el 2 de abril, incluye también reuniones con responsables políticos chinos, la Cámara de Comercio de la UE en China y representantes de plataformas como Shein, Alibaba y Temu, además de una visita al aeropuerto internacional de Pudong, en Shanghái, para conocer el funcionamiento de los controles aduaneros y de las actividades de exportación e importación.

El viaje se produce en un momento en el que Bruselas ha intensificado su atención sobre la entrada masiva de pequeños paquetes procedentes de plataformas de comercio electrónico asentadas fuera de la UE, en particular chinas.

Según datos difundidos previamente por el Parlamento Europeo, en 2024 entraron en el mercado comunitario 4.600 millones de paquetes de pequeño tamaño, el 91 % de ellos desde China.

La Eurocámara considera además que la relación económica con Pekín sigue siendo asimétrica por la desigual apertura de sus mercados, en un contexto de déficit comercial europeo de 305.800 millones de euros con China en 2024.

Por su parte, la portavoz de Exteriores china Mao Ning señaló hoy que Pekín concede importancia a esta visita y que espera que "contribuya al desarrollo saludable y estable" de los lazos de China con la UE.