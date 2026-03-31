Exagentes del FBI demandan a la Administración Trump por una "campaña de represalias"

La demanda, que se presentó en un tribunal federal en Washington, está dirigida contra el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general, Pam Bondi, junto con el FBI y el propio Departamento de Justicia.

Los agentes argumentan que sus derechos fueron vulnerados por su afiliación política real o la que se les suponía y por la falta de garantías procesales y que estaban protegidos por la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, las relativas a la libertad de expresión y a la relación del individuo con el poder del Estado.

Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman fueron despedidos sin previo aviso en octubre y noviembre del año pasado, pese a años de servicio "ejemplar e intachable", según aparece en los informes judiciales.

Ellos habían participado en una investigación que culminó con la acusación formal contra Trump en 2023 por parte del fiscal especial Jack Smith.

Aquella acusación alegaba que el mandatario había maniobrado para anular los resultados de las elecciones de 2020 y que también había hecho un manejo indebido de documentos clasificados.

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El caso se archivó finalmente después de que Trump ganara las elecciones de 2024.

Numerosos agentes han sido despedidos bajo la dirección de Patel por su participación en investigaciones relacionadas con el presidente o por su presunta afiliación política en contra del republicano.