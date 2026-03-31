Farruko firma un acuerdo global de manejo con WK Entertainment y Massivo Entertainment

"Esta nueva etapa viene con una estructura más sólida. Con Oscar, que ha sido clave en el desarrollo de mi carrera durante estos años, y ahora sumando a Walter Kolm, estamos construyendo un equipo con visión global y enfoque a largo plazo", indicó en un comunicado Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila del artista.

Así, el intérprete de éxitos como ‘Pepas’, ‘Calma Remix’ con Pedro Capó, ‘Krippy Kush’ con Bad Bunny o ‘Delincuente’ con Anuel AA, se une a WK Entertainment, que representa a reconocidos cantantes como Xavi, Carlos Vives, Emilia, Prince Royce y Morat, entre otros.

Por su parte, Kolm mencionó que Farruko es uno de los artistas que ha definido el alcance global de la música latina y su objetivo es fortalecer su presencia en el ámbito de la música urbana.

"Esta nueva etapa trata de posicionarlo nuevamente al frente, construyendo sobre ese legado con intención y alineando su visión, su sonido y su impacto a nivel global", señaló su nuevo mánager.

Farruko se prepara para lanzar un nuevo álbum con una narrativa cultural que cuenta como Panamá fue un pilar clave en el origen del reguetón.