Festival español Viña Rock inicia "nueva era independiente" desligado de fondo israelí KKR

La vigésimo novena edición del Viña Rock, que se celebrará entre el 30 de abril y el 2 de mayo, "marca un antes y un después", indicaron sus gestores en un comunicado, después de desligarse de KKR, señalado por tener intereses en proyectos inmobiliarios en los territorios palestinos ocupados.

"No es solo un festival, es la respuesta de una comunidad —público, artistas y organización independiente— que se ha negado a dejar caer algo que forma parte de su identidad", subrayaron.

Asimismo, la organización del festival añadió: "Si algo ha quedado claro es que lo que une a Viña Rock es más fuerte que cualquier obstáculo".

En la edición de 2026 habrá seis espacios musicales y más de 100 artistas, e incluirá también un festival independiente.

Los organizadores destacaron que esta edición estará encabezada por "un icono absoluto del punk", como es el grupo Sex Pistols feat Frank Carter, junto a bandas internacionales como Turbonegro y Skindred.

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También participarán bandas españoles como Mägo de Oz, Celtas Cortos (40 aniversario), Barón Rojo, Medina Azahara, La Cabra Mecánica o la banda La Ska Brass, que dará su único concierto programado para este año en el evento.

A su vez, la vertiente urbana y mestiza tiene un peso destacado con músicos como Al Safir, Fyahbwoy, Ptazeta o Nikone.