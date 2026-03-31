Finlandia protesta por drones ucranianos, pero reivindica el derecho de Kiev a defenderse

"Hemos reclamado enérgicamente a Ucrania por el incidente y esperamos que no se repita. Pero hay que recordar cuál es la cuestión: Rusia continúa su guerra de agresión a gran escala por quinto año consecutivo y Ucrania tiene derecho a defenderse", dijo Orpo en una rueda de prensa.

Según Orpo, en las últimas semanas Ucrania ha atacado con más de 2.500 drones las instalaciones petroleras de los puertos rusos de Primorsk y Ust-Luga, ubicados en el golfo de Finlandia cerca de San Petersburgo, con el objetivo de impedir que Moscú siga utilizando los ingresos del petróleo para financiar la guerra.

"También anoche Ucrania prosiguió sus ataques contra el sector petrolero ruso en esta región cercana, lo que significa que la guerra está más próxima y sus efectos han traspasado las fronteras de nuestro país. Es probable que Ucrania continúe con estas acciones", señaló.

El mandatario finlandés afirmó que no existen indicios de que los dos drones ucranianos fueran dirigidos deliberadamente contra Finlandia y recordó que Kiev ha pedido disculpas por el incidente, por lo que actualmente "no existe una amenaza militar contra Finlandia".

También resaltó que el país nórdico está muy bien preparado para vigilar su territorio y afrontar este tipo de incidentes, aunque admitió que ninguna nación tiene la capacidad de impedir totalmente la entrada de drones en su espacio aéreo.

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Por ello, anunció que su Gobierno tiene intención de aumentar "significativamente" los fondos destinados a la defensa contra los drones durante los próximos años.

Las autoridades finlandesas sospechan que los drones ucranianos entraron en territorio finlandés por error como consecuencia de las interferencias rusas en las señales de satélite cuando se dirigían hacia los puertos petroleros rusos del Báltico.

Uno de los aparatos que se estrellaron, un dron AN-196, tuvo que ser neutralizado mediante una detonación controlada debido a que su carga explosiva no había estallado tras el impacto, mientras que del otro dron solo se han recuperado algunos fragmentos.

Otros países de la región, entre ellos Estonia, Letonia y Lituania, también han sufrido incidentes similares en los últimos días, en los que drones ucranianos invadieron accidentalmente su espacio aéreo o se estrellaron en su territorio cuando se dirigían a los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga.