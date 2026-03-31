Fiscales de EE.UU. piden aprobar proyecto que define la xilacina como sustancia controlada

De esta forma, aseguran en una carta enviada a los líderes y portavoces del Senado y la Cámara de Representantes, se protegería mejor a las comunidades y se reducirían las muertes por sobredosis de opioides.

La legislación, impulsada por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (republicano por Iowa), y la senadora Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada), combatiría la propagación de la xilacina ilícita clasificando este sedante altamente tóxico como parte de la lista de la Ley de Sustancias Controladas, al tiempo que protegería su uso legítimo en la medicina veterinaria de grandes animales.

La Ley para Combatir la Xilacina Ilícita cuenta con fuerte apoyo bipartita, recuerdan en la carta enviada este martes.

Los fiscales de 40 estados indican además que en los últimos años la xilacina se ha convertido en un adulterante de uso común en los opioides ilícitos, incluido -con mayor frecuencia- el fentanilo.

También, recuerdan que la Administración de Control de Drogas (DEA) ha advertido que este sedante está "haciendo que la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás -el fentanilo- sea aún más letal".

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Conocida de manera informal como "tranq", la DEA considera que la xilacina es tan peligrosa que ha emitido una serie de alertas de seguridad pública, indican en la carta.

"La xilacina es un sedante conocido por deprimir la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, así como por causar inconsciencia, necrosis y muerte", destacan además a los miembros del Congreso, a quienes pidieron aprobar con "urgencia" la propuesta ley.

Señalan que de acuerdo con la DEA, la prevalencia de la xilacina está aumentando al punto que está en los 50 estados de EE.UU. Además, que debido a su precio relativamente bajo, este sedante está siendo usado como adulterante de otras drogas ilícitas aumentando los beneficios de los traficantes.

También, apuntan en su carta que según datos del Sistema Estatal de Notificación de Sobredosis Involuntarias por Drogas (Sudors) de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) la xilacina estuvo presente en el 12,2 % de las sobredosis, lo que representa un aumento significativo con respecto a 2019.

Los fiscales también destacan su larga lucha contra la crisis de los opioides en sus estados.

"Sin embargo, la amenaza cambiante de los opioides nos exige ahora hacer frente a la amenaza que plantea el uso de la xilacina. Ante el número obstinadamente elevado de muertes por sobredosis de opioides, debemos abordar este desafío emergente", afirman.