Florida rebautiza el aeropuerto de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump

"El aeropuerto ubicado en el 1000 James L Turnage Boulevard en Wast Palm Beach, conocido actualmente como el 'Aeropuerto Internacional Palm Beach', deberá renombrarse como el 'Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", establece la legislación aprobada por el mandatario estatal republicano.

El nuevo nombre, aprobado por el Congreso estatal de Florida en febrero, aún está "sujeto a la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés)", que depende del Departamento de Transporte (DOT), según el documento disponible en línea este martes.

También debe realizarse un acuerdo comercial entre los propietarios de los derechos del apellido Trump y el condado de Palm Beach para elaborar señalizaciones, mercancía y publicidad con la nueva identidad del aeródromo, indica la normativa.

"El Aeropuerto Internacional de Palm Beach es ahora, oficialmente... 'El Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump!'. Estoy orgulloso de haber jugado un pequeño rol en hacer que esto suceda", publicó Eric Trump, hijo del presidente, en sus redes sociales.

El cambio ocurre pese a las derrotas electorales de Trump y los republicanos en Palm Beach, donde la demócrata Emily Gregory ganó la semana pasada una elección especial que cambió de partido el distrito de la Cámara de Representantes de Florida que incluye a Mar-a-Lago.

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También sucede en medio de un esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en Washington.

Asimismo, funcionarios de la Administración han presionado al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayude a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virginia y conecta con Washington.

Mientras que el Departamento del Tesoro anunció la semana pasada que la firma de Trump aparecerá en billetes del dólar, algo inédito para un presidente estadounidense en funciones.

Además, suman al menos tres ciudades en Florida que han nombrado calles en honor al mandatario: Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el condado de Palm Beach, que llamó 'Donald J. Trump Boulevard' a la vía que conduce a Mar-a-Lago.