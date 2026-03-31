Francia considera "extremadamente graves" los ataques a cascos azules en Líbano

En sus redes sociales, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, condenó "en los términos más enérgicos posibles" el tiroteo del 29 de marzo que causó la muerte de un soldado indonesio de la FINUL e hirió a otros tres, así como la explosión registrada al día siguiente que dejó otros dos efectivos fallecidos y dos heridos.

El jefe de la diplomacia francesa calificó estos ataques, ocurridos en las proximidades de posiciones de mantenimiento de la paz de la ONU, como "inaceptables e injustificables", además de "extremadamente graves".

Asimismo, pidió una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de los ataques que van a ser tratados en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Paralelamente, Barrot denunció incidentes "graves" que afectaron el domingo al contingente francés de la FINUL en la zona de Naqoura, en el sur del Líbano. Según señaló, se produjeron violaciones de seguridad y actos de intimidación por parte de soldados israelíes, pese a que se habían seguido procedimientos de desescalada.

París calificó estos hechos igualmente de "inaceptables e injustificables" y señaló que transmitió su condena "en los términos más enérgicos" al embajador de Israel en París.

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En este contexto, el ministro de Exteriores de Francia instó a todas las partes a respetar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y a garantizar la seguridad del personal de Naciones Unidas conforme al derecho internacional.

Subrayó que la FINUL debe poder cumplir plenamente su mandato y operar con total libertad de movimiento, al tiempo que elogió la "profesionalidad, el valor y el compromiso" del personal de la ONU desplegado en el sur del Líbano.