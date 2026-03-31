Francia muestra sorpresa por reproches de Trump por negar sobrevuelo de aviones militares

Fuentes del Elíseo dijeron que les "sorprende" el mensaje puesto hoy por Trump en su red social, en el que arremete contra Francia porque "no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio".

"Francia no ha cambiado de postura desde el primer día y confirmamos esta decisión, que se ajusta a la postura francesa desde el inicio de este conflicto", manifestaron las fuentes sin más aclaraciones.

Trump escribió además en su plataforma Truth Social que Francia había sido "muy poco colaboradora" y que Estados Unidos "lo recordará".

París no había anunciado públicamente una prohibición de sobrevuelo para aviones estadounidenses implicados en la guerra, a diferencia de otros países como España, que sí lo ha dicho claramente.

A principios de este mes, las fuerzas armadas francesas señalaron que Francia no autorizaría el uso de sus bases por aviones estadounidenses si participaban en ataques contra Irán, pero lo permitiría de forma puntual si fueran en apoyo de la defensa de los aliados franceses en la región.

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Se trata fundamentalmente de las bases en Istres (Bouches-du-Rhônes) y en Avord (Cher), según medios franceses.