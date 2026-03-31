FundéuRAE: "programa Artemis" o "Ártemis", pronunciación

En los medios de comunicación, esta denominación aparece escrita casi siempre en su forma original inglesa, sin tilde, como en “El Congreso de Estados Unidos respalda el programa Artemis de la NASA” o “Los retos que enfrentan los astronautas de Artemis II”.

Este proyecto toma su nombre de la deidad Ártemis, que en la mitología griega se ha asociado con nuestro satélite. Aunque depende de la variante, la pronunciación en inglés es, aproximadamente, /ártimis/ o /ártemes/, siempre esdrújula. En español, tal como se comprueba en la etimología de “artemisia” ofrecida en el diccionario académico, se escribe con tilde en la primera sílaba, por lo que también es una voz esdrújula. Una variante, también válida, es “Artemisa”, que sí es llana.

Aunque los nombres de programas espaciales se dejan por regla general en su forma original, en este caso ya se pueden encontrar en los medios las hispanizaciones “proyecto Ártemis” y “proyecto Artemisa”, pronunciadas y escritas enteramente en español.

Por ello, los ejemplos anteriores pueden considerarse adecuados si se opta por la pronunciación original, pero no serían censurables con las posibles adaptaciones: “El Congreso de Estados Unidos respalda el programa Artemisa de la NASA” y “Los retos que enfrentan los astronautas de Ártemis II”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.