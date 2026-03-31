Gobierno argentino declara grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

"La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista", expresó un comunicado firmado por el propio Milei.

El texto destacó la responsabilidad -adjudicada por la justicia argentina- del grupo chií libanés Hizbulá y de Irán en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

"Las investigaciones judiciales y los trabajos de inteligencia determinaron que ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria", añadió el comunicado.

La decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria se da en el marco de la guerra que Irán mantiene desde el pasado 28 de febrero contra Israel y Estados Unidos, y fue adoptada en conjunto entre la Presidencia argentina, la Cancilleria, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaria de Inteligencia de Estado.

El Gobierno de Milei considera a Estados Unidos e Israel como sus principales socios en materia geopolítica y, desde el comienzo del actual conflicto, se posicionó a su favor, llegando a describir a Irán como un "enemigo" de Argentina.

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Según el comunicado de este martes, la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción en el país, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos".

El texto subrayó además que con esta medida, Argentina busca "alinearse a la civilización occidental mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla".

La decisión fue celebrada en las redes por el canciller Pablo Quirno, quien consideró que "refleja una posición firme" de Argentina en defensa de la seguridad internacional.

El pasado mes de enero, Argentina ya había designado como grupo terrorista a las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, destacando también su responsabilidad en los atentados de la década de 1990, que aún permanecen impunes.

En noviembre de 2025, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, se había reunido con la entonces ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, para plantearle la "necesidad" de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

En julio de 2019, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), Argentina declaró a Hizbulá como organización terrorista, mientras que en julio de 2024 el Ejecutivo de Milei incluyó también al grupo islamista palestino Hamás.